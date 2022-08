iPhone 14: Lanzamiento, cuánto sale y un récord

Una de las quejas recurrentes pasa por la batería y la empresa tomó nota porque mejorará su funcionamiento para hacerla más eficiente.

Este lanzamiento tendrá una particularidad porque no tendrá una versión mini con una pantalla de 5,4 pulgadas, sino que se inaugurará la versión iPhone no Pro denominado Max, un modelo especial que tendrá una pantalla de 6,7 pulgadas.

Además, se reemplazará el recorte de la cámara frontal con un orificio en forma de pastilla para los sensores Face ID en una idea que generará más espacio en la pantalla.

A continuación, las principales diferencias entre los modelos Pro y los estándar:

Los modelos Pro tendrán el procesador Apple A16, mientras que los estándar se quedarán con el A15;

Los estándar tendrán memorias LPDDR4x, mientras que los Pro evolucionarán a LPDDR5x que se traducen en una mayor velocidad.

iPhone 14.jpg

iPhone 14: Cuándo se vende

El lanzamiento del iPhone 14 será el miércoles 7 de septiembre, pero su puesta a la venta oficial se atrasará algunos días como es habitual y sería lanzado al público desde el próximo viernes 16 de septiembre.

https://twitter.com/Mau_Albornoz/status/1560014743661711361 Apple presentará los nuevos iPhone 14 el próximo 7 de septiembre, según informa Bloomberg. La empresa avisó a sus trabajadores que se preparen porque comenzarán las ventas el 16 de septiembre. — Mauro Albornoz (@Mau_Albornoz) August 17, 2022

iPhone 14: Cuánto sale

El iPhone 14 tendrá cuatro modelos distintos y aún no hay mayores precisiones sobre los precios oficiales que dispondrá Apple para cada uno de ellos, pero el filtrador anónimo Lanzuk reveló que la versión inicial del dispositivo tendría un precio de u$S 799 dólares hasta ir escalando en su versión Pro Max que costará U$S 1199 en un valor histórico porque sería el más caro de toda la historia.

A continuación, los posibles valores de los iPhone 14:

iPhone 14: U$S 799 dólares;

iPhone 14 Max: De U$S 799 a U$S 899;

iPhone 14 Pro: U$S 1099;

iPhone 14 Pro Máx: U$S 1199;

