Historia del exterminio del Lobo de islas Malvinas

“Evidence of prehistoric human activity in the Falkland Islands” (Evidencia de actividad humana prehistórica en las Islas Falkland) es un artículo publicado el 27/10/2021 en 'Science Advances', investigación realizada por Kit Hamley, Jacquelyn Gill, Kathryn Krasinski, Dulcinea Groff, Brenda Hall, Daniel Sandweiss, John Southon, Paul Brickle, Thomas Lowell. El tema es quién habitó islas Malvinas antes que los españoles y los argentinos se atrevieran a las aguas más frías del océano Atlántico.