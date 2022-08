Aprueban la primera vacuna COVID adaptada a Ómicron

Sin embargo, la correlación entre los niveles de anticuerpos neutralizantes y la eficacia de la vacuna contra la enfermedad grave sigue sin estar clara, precisa Reuters.

Pandemia sin fin

La Organización Mundial de la Salud (OMS) clasificó a Ómicron como una variante preocupante en noviembre del 2021 y actualmente es dominante en todo el mundo. Además, “los virus que forman parte del complejo ómicron han seguido evolucionando, lo que ha dado lugar a linajes descendientes con diferentes constelaciones genéticas de mutaciones”.

Todas las vacunas COVID-19 disponibles continúan protegiendo a las poblaciones contra la hospitalización, los síntomas persistentes y la muerte, pero la efectividad de la vacuna se redujo al ritmo de la evolución del virus.

Con todo, los expertos saben que es poco probable que el virus se detenga.

De hecho, Eric Topol, el prestigioso profesor de medicina molecular en el Instituto de Investigación Scripps en California, Estados Unidos, dijo:

“Sabemos que BA.5 no es donde esto termina, desafortunadamente. Tenemos más variantes para trabajar durante un período de tiempo indeterminado. En este punto es una cuestión de cuándo, no de si sucederá. Realmente comparo esto con la rana en la olla hirviendo. Seguimos pensando que no está tan mal en este momento, con BA.5, que lo superaremos. Pero en realidad es peor que cualquier variante anterior”.

Más vacunas adaptadas

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés) esperan que las vacunas adaptadas a las variantes más recientes se aprueben en la Unión Europea para septiembre.

La Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos (FDA) dijo que buscará la inclusión específica de las nuevas subvariantes BA.4 y BA.5 de Ómicron en cualquier inyección nueva que se use a nivel nacional.

El productor de la vacuna COVID-19 de AstraZeneca comercializada bajo la marca Covishield, el Serum Institute of India, dijo que esperaba una vacuna específica de Ómicron en los próximos seis meses.

Finalmente, Pfizer y BioNTech están probando versiones de su vacuna de ARNm modificada.

En Argentina

Según el último Boletín epidemiológico del Ministerio de Salud emitido el viernes pasado, se registró una baja de casos del 26% en relación a la semana anterior. Pero las muertes mostraron un salto al evidenciar un alza de más del 77%.

Entre el 7 y el 14 de agosto se informaron 126 muertes y 31.198 contagios.

“En Argentina, la situación actual de variantes de SARS-CoV-2 se caracteriza por una circulación exclusiva de la variante Ómicron”. Asimismo, “BA.4 y BA.5 se encuentran en ascenso mientras que la proporción de BA.2 disminuye”.

De momento, la estrategia en el país sigue enfocada en vacunar a más personas con el esquema inicial y con dosis de refuerzo de las vacunas originales.

