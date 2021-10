Yo nena, yo princesa: la identidad de género en primer plano

La escritora y madre de la protagonista de la historia, Gabriela Mansilla, acompañó en el proceso de filmación de la película, así como su hija Luana, quien también dio su opinión sobre el guión. Eleonora Wexler contó que se relacionó con ambas para la construcción de la historia.

El director me invitó a conocerla y fuimos a su casa en Merlo. Estaban Luana y Elías (hermano mellizo de Luana), pero no el papá de los chicos, él no pudo con todo esto y los abandonó. El director me invitó a conocerla y fuimos a su casa en Merlo. Estaban Luana y Elías (hermano mellizo de Luana), pero no el papá de los chicos, él no pudo con todo esto y los abandonó.

Federico Palazzo no aborda en este aspecto dentro de la película como sí lo hace el libro de Gabriela Mansilla. Esta parte de la historia no se expuso en la película porque el objetivo es también poder exponerla en colegios como un contenido educativo.

La lucha de Gabriela y Luana llegará a los cines del país este jueves 28 y promete ser una historia diferente que permita reflexionar sobre el rol de los padres en la vida de los hijos, además de la importancia de la identidad de género como temática de la que se debería hablar más.