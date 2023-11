Wanda Nara debutó como cantante y explotaron los memes

Sin embargo, una buena noticia es que se encuentra respondiendo favorablemente al tratamiento. Según contó Ángel de Brito en una charla privada que mantuvo con la empresaria sobre su salud aseguró: “Wanda me dijo ‘cuando fui a la Argentina, me hice todos los chequeos de nuevo y me dieron bien porque los valores están estabilizados. Lo único que me pidió el médico es que no deje de tomar la medicación y yo soy rigurosa. La estoy tomando y me hago todos los controles que me requieren’.