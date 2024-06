Una venezolana en la película Intensamente 2: Ha sorprendido a todos

valentina intensamente 2.jpg

Por otra parte, Hernández reveló que las grabaciones de las voces, al menos en su caso, comenzaron a inicios de 2023 y que es una película con un mensaje "muy poderoso".

"Naturalmente creo que me escogieron porque yo tuve algo en común con Valentina y tenía el aura de ella. Sí tenemos bastantes similitudes. También tuve la oportunidad de usar mi voz, no tuve que hacerle muchos cambios", agregó.

Con esta participación en Intensamente 2, la joven de 24 años, se posiciona como una de las actrices venezolanas más talentosas y reconocidas, que dejan una huella imborrable en el cine de animación.

"Lilimar Hernández ha logrado capturar la esencia de su personaje de una manera conmovedora y memorable. Su interpretación es una prueba más de su habilidad para conectar con el público y transmitir sentimientos profundos a través de su trabajo", señaló un experto en la industria del doblaje, reseña Notitarde.

No es la primera vez que la joven venezolana participa en un filme animado.

En 2020, Hernández participó en la producción animada de DreamWorks, “Cleopatra in Space”, dando vida a la protagonista. También participó en la serie original de Nickelodeon "Bella and the Bulldogs".

¿De qué trata la película Intensamente 2?

La película intensamente 2 es la secuela del filme animado Intensamente. Para muchos es considerada una de las mejores películas del 2024. Pero, ¿De qué se trata?

El sitio especializado Filmaffinity indica lo siguiente acerca de la sinopsis de Intensamente 2, un éxito de taquilla:

"Riley entra en la adolescencia y el Cuartel General sufre una repentina reforma para hacerle hueco a algo totalmente inesperado: ¡Nuevas emociones! Alegría, Tristeza, Ira, Miedo y Asco, con años de impecable gestión a sus espaldas (según ellos...), no saben muy bien qué sentir cuando aparece Ansiedad. Y parece que no viene sola".

---------------

Seguí leyendo en Urgente24

Mastercard dejará de emitir tarjetas de crédito y débito: Cómo se pagará de ahora en adelante

ESPN no aprende de sus errores y Mechi Margalot sigue relatando

La miniserie de Netflix que arrasa con solo 3 capítulos

La miniserie que triunfa en Netflix con apenas 10 capítulos

Megaestrella de Star Wars sería el próximo Batman en pantalla grande