Tras la polémica, "Los Simpson" mantendrá uno de los gags más antiguos de la serie

El regreso de una tradición polémica

Si bien algunos fans esperaban un cambio en esta dinámica, los creadores de "Los Simpson" no tienen en sus planes suavizar el tono de la serie. El co-creador James L. Brooks comentó a People que la tradición va a continuar: "No piensen ni por un segundo que vamos a cambiar algo. Nada se va a suavizar... Bart seguirá siendo 'estrangulado' —si quieren llamarlo así— en su particular relación de amor con su padre".