La nueva serie de terror que ya es furor con sólo 4 episodios

Un éxito inesperado en Disney+

La serie "Grotesquerie", creada por Murphy junto a Jon Robin Baitz y Joe Baken, dejó boquiabiertos tanto a críticos como espectadores al convertirse en un éxito rotundo en plataformas de streaming después de que se emitieran los primeros cuatro episodios. Disponible en Disney+, la serie logró posicionarse en el octavo puesto de los programas más vistos según un ranking de Reelgood, superando a títulos muy destacados como "Only Murders in the Building" y "The Old Man".