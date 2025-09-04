La segunda temporada de Merlina terminó dejando más preguntas que respuestas. Secretos familiares, alianzas que se rompen y situaciones que nadie esperaba marcaron cada episodio. Jenna Ortega la sigue rompiendo mientras Merlina enfrenta un Nunca Más cada vez más peligroso, y Netflix promete que lo que viene en la temporada 3 va a llevar todo al límite.
TODO ES CAOS
Todo lo que pasó en Merlina 2 y por qué la temporada 3 va a ser brutal
Netflix tira la casa por la ventana con lo nuevo de Merlina, que volvió con revelaciones inesperadas. Queda todo preparado para una nueva temporada más intensa.
Netflix en llamas: La temporada que cambió todo
El cierre de temporada dejó claro que la familia Addams tiene más secretos de los que parecía. Después de salir del coma tras el ataque de Tyler, Merlina tiene un objetivo puntual: proteger a Enid (Emma Myers) de la premonición de su muerte. Un rescate aparentemente sencillo se termina volviendo un laberinto familiar que tiene en el medio a Francoise Galpin, la madre de Tyler, y a Isaac Night, resucitado como Slurp, el zombie mascota de Pericles.
Enid, por su parte, descubre que es una alfa loba, una revelación que por un lado tensiona su relación con Merlina, y por el otro permite que haya conflictos enormes en la próxima temporada. Mientras tanto, Pericles es secuestrado por Isaac y Francoise, y Bianca se enfrenta a los secretos de Canción Matutina y a la manipulación del director Barry Dort (Steve Buscemi). Nunca quedó tan claro que la Academia Nunca Más es un terreno donde nada ni nadie está seguro, y donde cada decisión puede tener consecuencias dramáticas e inesperadas.
El clímax de esta temporada muestra a Merlina y su familia salvando a Pericles y derrotando la amenaza de los Night, pero no sin pérdidas: Francoise e Isaac mueren, y Tyler queda con sus poderes Hyde intactos, aunque con un futuro incierto.
Dedos, Ophelia y los secretos que nadie esperaba
Sin embargo, el gran misterio que dejó la temporada es Ophelia Frump, la hermana de Morticia, encerrada por su propia madre y dejando escrito en sangre: "Merlina debe morir". La escena en la que Hester Frump entra a la celda confirma que la temporada 3 explorará viejos rencores y presentará un enemigo íntimo con motivaciones que todavía no conocemos.
Otro secreto que cambió todo es que Dedos, la mano viviente, era originalmente parte de Isaac Night, lo cual redefine la historia de la familia. Traiciones, secretos del pasado de Morticia y Homero, y planes del director Dort con Canción Matutina, la serie deja todo preparado para la próxima temporada: Merlina deberá salvar a Enid, enfrentar a Ophelia y navegar un Nunca Más cada vez más peligroso y lleno de secretos.
En cuanto a personajes, Tyler Galpin quedó en el limbo: recién recuperó a su madre y la pierde de nuevo, mientras que Capri se muestra como un aliado que promete un lugar seguro para los Hydes. Enid, convertida en alfa, empieza un camino que podría separarla de Merlina, pero también reforzar su vínculo cuando la joven Addams decida buscarla. Todo indica que la tercera temporada va a ser un juego de estrategias, secretos y lealtades familiares, donde cada decisión cuenta.
Con la renovación confirmada por Netflix y el regreso de Jenna Ortega, Victor Dorobantu, Catherine Zeta-Jones y Luis Guzmán, la expectativa está altísima. Merlina 3 tiene pinta de profundizar en los secretos de los Addams y mantener al público al filo del asiento, con la sensación de que las sorpresas más grandes todavía están por llegar.
