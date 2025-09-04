Todo lo que pasó en Merlina 2 y por qué la temporada 3 va a ser brutal

Dedos, Ophelia y los secretos que nadie esperaba

Sin embargo, el gran misterio que dejó la temporada es Ophelia Frump, la hermana de Morticia, encerrada por su propia madre y dejando escrito en sangre: "Merlina debe morir". La escena en la que Hester Frump entra a la celda confirma que la temporada 3 explorará viejos rencores y presentará un enemigo íntimo con motivaciones que todavía no conocemos.

Otro secreto que cambió todo es que Dedos, la mano viviente, era originalmente parte de Isaac Night, lo cual redefine la historia de la familia. Traiciones, secretos del pasado de Morticia y Homero, y planes del director Dort con Canción Matutina, la serie deja todo preparado para la próxima temporada: Merlina deberá salvar a Enid, enfrentar a Ophelia y navegar un Nunca Más cada vez más peligroso y lleno de secretos.

image Ophelia Frump aparece como un enemigo íntimo, dejando un mensaje amenazante. Dedos resulta ser parte de Isaac Night, mientras Merlina deberá salvar a Enid y enfrentar viejos rencores familiares.

En cuanto a personajes, Tyler Galpin quedó en el limbo: recién recuperó a su madre y la pierde de nuevo, mientras que Capri se muestra como un aliado que promete un lugar seguro para los Hydes. Enid, convertida en alfa, empieza un camino que podría separarla de Merlina, pero también reforzar su vínculo cuando la joven Addams decida buscarla. Todo indica que la tercera temporada va a ser un juego de estrategias, secretos y lealtades familiares, donde cada decisión cuenta.

Con la renovación confirmada por Netflix y el regreso de Jenna Ortega, Victor Dorobantu, Catherine Zeta-Jones y Luis Guzmán, la expectativa está altísima. Merlina 3 tiene pinta de profundizar en los secretos de los Addams y mantener al público al filo del asiento, con la sensación de que las sorpresas más grandes todavía están por llegar.

