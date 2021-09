Thelma Fardin, en pareja con el ex de Flor K

El 6 de abril de este año el Ministerio Público Fiscal brasileño presentó ante el Juez Federal en lo Criminal de la Subsección Judicial de San Pablo una denuncia contra Juan Darthés. En noviembre se realizará el juicio en el vecino país, donde el actor se fue tras la denuncia.

Hace unas semanas, en diálogo con 'Los ángeles de la mañana' la actriz se refirió a cómo la realización del juicio le permitirá seguir adelante con su vida: “No pienso en el momento en el que él vaya preso, sino que tiene más que ver conmigo, con dar vuelta la página. Que haya una fecha ya es liberador para mí”.

Además, para ella una buena forma de seguir podría ser volver a trabajar, algo que muchas veces dejó de hacer: “Pasaron tres años (de la denuncia) y muchos mas sin que fuera publico, que me marcó en lo laboral porque me daba miedo”.

En ese sentido, había dicho que su decisión de irse del país hace unos años, había tenido que ver con evitar cruzar al ex Simona: “Volver (de México en el 2018) fue difícil y me di cuenta que no podía seguir con mi vida hasta no resolverlo (la denuncia). Seis o siete meses después de llegar a Argentina hice la denuncia. Volví sabiendo que tenía que encarar esto, mi vida tenía que continuar y no había algo resuelto, viví en otros países un poco esquivando la posibilidad de cruzar a estar persona”.