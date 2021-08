The Chair: Sandra Oh brilla en la comedia de Netflix

Harvard, Yale, Princeton, Columbia, son nombres de universidades que si bien no conocemos, alguna vez escuchamos nombrar en las tantas series y películas que toman a la vida universitaria como contexto indicado. Hay algo de deseo, desconocimiento, intriga, institucionalidad, juventud, ideales, esfuerzo y diversión que siempre nos hace prestar atención a las historias de este tipo. Esto es exactamente lo que sucede con The Chair en Netflix. Sin embargo, nos interpela desde un lugar un poco más profundo tocando temáticas sensibles socialmente.

Sin dejar nunca el tono de sátira, nos presenta escenarios que son más que interesantes y se adaptan al clima social actual. Desde presenciar un acto racista y cuestionar si eso es libertad de expresión o no, hasta las posibilidades de ser acusados por acoso sexual, la participación de las mujeres en la historia mundial, entre muchas otras cosas. Es así que lo maravilloso es que como espectador, te encontrás riendo interesado, mientras hablan de Moby Dick y su contribución para la literatura y la cultura de hoy en día.

La universidad y el momento de ¨un nuevo trabajo¨, siempre es un lugar ideal para poner a los personajes: están empezando una nueva etapa en su vida y están obligados a tomar decisiones. Seguro te acordás lo difícil que fueron tus primeros momentos en la universidad.

POR QUÉ NO?

Encuentro muy pocas razones por las cuáles no recomendar The Chair. En 3 horas (6 capítulos de 30 minutos) cuenta una historia que vale la pena. Si bien al principio puede ser algo pesada, ya que no queda muy claro por donde va a desembocar la historia, luego todo se acomoda y lográs entender a la perfección a todos y cada uno de los personajes. No hay un villano, hay personas que toman decisiones basadas en su contexto actual. Tal como en la vida.

Todavía se está esperando la noticia de que la serie será renovada para una segunda temporada, algo que parece ser indiscutible teniendo en cuenta la buena recepción que tuvo en todo el mundo. Siempre es un sí cuando Sandra Oh está en la pantalla.