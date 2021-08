Jeff Bezos duro contra NASA en la peligrosa carrera espacial

En respuesta, la jefa de exploración humana de la NASA, Kathy Lueders, aseguró que la elección se había fundado en una cuestión de presupuesto. El gobierno de Estados Unidos le concedió a la agencia espacial solo US$850 millones de los US$3.300 millones necesarios y el plan de construcción de Space X era más barato que el de Bezos.

Así mismo, la empresa de Elon Musk tiene un mejor historial en la construcción y lanzamiento de satélites al espacio.

La Oficina de Responsabilidad del Gobierno (GAO) rechazó las quejas de Blue Origin pero la NASA aún debe responder a las acciones legales de Bezos antes del 12 de octubre.

El peligro de la carrera espacial

En los últimos años fue aumentando el interés de ciertos círculos sociales por alcanzar el espacio y comienza a hablarse del “turismo espacial''. Sin embargo, en medio de un planeta literalmente en llamas, tal vez la preocupación debería estar puesta en otro lado.

Según el último informe de la IPCC, estudio que realizan cientos de científicos de todo el mundo para analizar el estado de la Tierra, la crisis climática va en aumento y aunque en este mismo instante se tomarán decisiones drásticas para reducir la emisión de co2 llevaría más de 30 años revertir los efectos negativos ya causados en el medioambiente.

Mientras tanto, billonarios como Jeff Bezos, Elon Musk y Richard Branson construyen el mercado de los viajes turísticos al espacio sin tener en cuenta el impacto que tiene en la crisis climática.

Virgin Galactic, la empresa de Branson, asegura que comenzará a brindar este tipo de servicio en los próximos años y ya cuenta con más de 600 reservas que cuestan al rededor de 250 mil dólares cada una. Según una firma de finanzas suiza, el mercado espacial alcanzará los 4 billones de dólares en la siguiente década.

branson.jpg Sir Richard Branson le ganó la pulseada a Jeff Bezos.

Las emisiones de dióxido de carbono para cuatro turistas en un vuelo espacial serán hasta 100 veces más que las emisiones por pasajero de un vuelo de larga distancia, explica la Dra. Eloise Marais del University College London.

Pero no sería la única preocupación, ya que el impacto real de cada viaje al espacio aún no puede definirse al 100% ya que las maquinarias utilizadas son muy diferentes entre sí. Lo que sí se sabe es que la contaminación no solo se generaría por el combustible o el lanzamiento de las naves sino también por todo lo que se vincula a la construcción adicional.

“Las columnas de escape del lanzamiento de cohetes contienen otras sustancias que pueden agotar la capa de ozono de la Tierra , como los óxidos de nitrógeno, los radicales hidroxilo y el agua”, detalla la revista Science Focus.

Los viajes al espacio no se encuentran incluidos en ninguna regulación actual sobre el cuidado del medioambiente y, evidentemente, el tema no se encuentra en la lista de prioridades de ninguno de los billonarios involucrados en la carrera espacial.

Evlondo Cooper, redactor de Media Matters especializado en el cambio climático, dijo sobre el viaje de Jeff Bezos al espacio:

La exploración espacial es emocionante; pero la atención indebida dada a aquellos que pueden dejar nuestro planeta con demasiada frecuencia nos ignora a todos los que nos quedaremos atrás para sufrir las consecuencias de una Tierra sobrecalentada impulsada por las industrias contaminantes de nuestro mundo.