Colapso del Golfo, el terrible efecto de la crisis climática

¿Qué son las AMOC? Un conjunto de corrientes oceánicas más fuertes que transportan el calor tropical por las zonas de frío polar, distribuyendo la energía térmica y fertilizando las aguas del océano.

Según Boers, las mismas existen en dos estados posibles: uno rápido y fuerte y otro débil y lento. El paso de uno a otro se ha visto a lo largo de la historia de manera gradual y puede estar generado por variaciones climáticas que se estabilizan naturalmente.

Sin embargo, en la actualidad la Corriente del Golfo registró la velocidad más baja en al menos 1600 años y Boers asegura que no es algo meramente cíclico.

Los resultados presentados aquí muestran que la disminución de AMOC recientemente descubierta durante las últimas décadas no es sólo una fluctuación relacionada con la variabilidad climática de baja frecuencia o una respuesta lineal al aumento de las temperaturas, lee la investigación.

Si llegara a ralentizarse aún más, las consecuencias serían catastróficas. La disminución de lluvias necesarias para la producción de alimentos en sectores como América del Sur, el aumento del nivel del mar, desastres naturales y la suba desmedida de temperatura en Europa son sólo algunos de los efectos posibles.

