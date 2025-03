Sydney Sweeney llevará al cine un relato que arrasó en Reddit escrito por un maestro

image.png Durante la cuarentena, Joe Cote, un maestro de inglés, escribió un thriller en Reddit sobre una chica desaparecida que "volvía" a su casa con su familia. La historia rápidamente se viralizó, atrajo millones de vistas y despertó el interés de Hollywood.

El cuento de Cote habla de una mujer en una situación desesperante, que sin hogar, con la vida hecha un caos y una deuda que no puede pagar, decide hacerse pasar por Mikayla Murray, una chica desaparecida hace 12 años, para robarle a una familia rica. A lo largo del relato, la trama se va poniendo cada vez más tensa y retorcida. La familia la recibe como si fuera la hija perdida, pero el hermano de Mikayla sospecha que ella no es quien dice ser. La historia tiene todos los ingredientes para atrapar al lector: misterio, giros inesperados y un final que te deja con la boca abierta y el alma por el piso (al estilo Gone Girl).