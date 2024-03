Reddit sale al mercado y rompe las pantallas en Wall Street

Auge por Reddit

Reddit, reconocido por sus foros de discusión a menudo desenfadados y sus populares "AMA" (Ask Me Anything), invitó a miles de sus usuarios más fieles a participar en la oferta pública inicial. Esta estrategia, aunque arriesgada, ejerció presión sobre la empresa y sus banqueros para que las acciones tuvieran un buen desempeño.