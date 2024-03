Patricia Bullrich: Cambios en Seguridad Interior y prisión a piqueteros

Patricia Bullrich: Prisión para piqueteros

Además, la ministra anunció la "reiteración de la Ley Bases con 3 proyectos", uno de ellos contra los piqueteros: proyecto para reformar el artículo 194 del Código Penal, con "aumento de penas para aquellos que instiguen a la gente a participar de las manifestaciones bajo promesas de remuneraciones o amenazas".

"Hemos encontrado de todo, favores sexuales para que vayan a las marchas, 150 mil denuncias con nombre y apellido que investiga la justicia federal. Casanello y Lijo están avanzando en la investigación", precisó.

"Esto nos va a permitir que realmente no se explote a la gente ni se genere una situación de dependencia quitándole la libertad a las personas, una de las bases de nuestro proyecto, la libertad", expresó Patricia Bullrich.

"Otro proyecto, que son los bloqueos, hoy tenemos bloqueada la empresa Sancor en Santa Fe, sanción al bloqueo de comercios, industrias o cualquier tipo de establecimientos, con una pena de 4 a 6 años", anunció la ministra de Seguridad luego.

"El impedir que las empresas trabajen es algo que va a estar agravado en este proyecto de ley", sentenció.

Además, la funcionaria nacional planteó que habrá "penas más concretas" para los manifestantes que "atenten contra la autoridad", porque -según dijo- en cada manifestación hay efectivos de las fuerzas de seguridad heridos.

Otros anuncios de Patricia Bullrich

Durante su presentación, la ministra de Seguridad de la Nación detalló otras modificaciones para enviar al Parlamento, como la creación de la ley Antimafia o contra organizaciones criminales. “El hecho individual no es lo que determina la pena, sino aquellos que participan de una organización y que son los que cometen distinto tipo de delitos encadenados para el objetivo que tiene esa organización criminal”, señaló.

Y amplió: “¿Qué significa organización criminal? Es una organización que tiene en vilo a una zona o a un barrio y allí ya no rigen las leyes de la nación, sino las leyes de este grupo narco o lo que fuera”.

También detalló la modificación en el registro de ADN. “Hoy en Argentina funciona para los condenados por delitos sexuales. (Ahora) Cada uno de los delincuentes que entren en una dependencia policial, que comience con una imputación, se le va a hacer una prueba de ADN y va a estar en un sistema que nos ha donado el FBI. No solo sirve para imputar, sino para desvincular a personas inocentes de una investigación”, aclaró.

Patricia Bullrich aseguró que también se buscará terminar con la ley reiterancia. “Acá sumamos la figura de la reiterancia, que ya está en Mendoza desde hace mucho tiempo. Reiterás el delito y vas preso. (...) Con esto cortamos con la impunidad que siente la gente”.

Otra iniciativa será modificar la ley de legítima defensa. “También se contempla el caso de que dispara mientras se va alejando del que se defiende. Las fuerzas de seguridad tiene que perseguir al delito y al delincuente, es obligación defender a la sociedad de los delincuentes ,y si los dejan libres sabiendo que están armados es incumplimiento del deber”, sostuvo la ministra de Seguridad.

Patricia Bullrich y la presión a legisladores

Consultada acerca de si tenían un 'Plan B' en caso de que el Congreso no apruebe estos proyectos, teniendo en cuenta que el Senado rechazó el DNU, Patricia Bullrich dijo que "la que no tiene Plan B es la sociedad (...) nosotros creemos que no puede haber un solo diputado o senador que no entienda que esta situación de inseguridad que viven todos los argentinos (...) vamos a trabajar con todos los senadores y diputados y les vamos a decir 'la vida, la propiedad de la gente, está en riesgo, el país está en riesgo'".

"Los legisladores, nuestro plan B es que la sociedad, es el A, el B y hasta la Z, que toda la sociedad esté cuidada (...) nos van a acompañar, ¿quién no va acompañar esto?, van a quedar del lado de los delincuentes", presionó.

"Como dijo la ministra Bullrich, no hay plan B, en algunos casos se trata de reformas penales y necesariamente tiene que intervenir el Congreso", añadió Luis Petri.

"Creemos que el Congreso nos va a acompañar", aseguró el ministro.