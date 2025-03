Disney y su obsesión por los remakes: ¿Por qué ya no hacen más películas originales?

El negocio antes que la creatividad

Lo que está claro es que Disney hace tiempo dejó de ser una máquina de creatividad y se transformó en una máquina de hacer plata. A lo largo de los últimos años, la mayoría de sus lanzamientos fueron secuelas o remakes. ¿Qué mejor que volver a lo seguro, no? La fórmula de las secuelas está probada, tiene una base de fanáticos que siguen con ganas de ver qué pasa con sus personajes favoritos. Y si no nos creen, basta con mirar los números: Frozen 2 recaudó más de 1.400 millones de dólares, Toy Story 4 hizo lo propio con más de mil millones. ¡Ni hablar de Avengers: Endgame!

Pero lo que sucede es que, en la carrera por asegurar el éxito, Disney se olvidó de arriesgar un poco más. Las películas originales, como Soul o Luca, aunque fueron bien recibidas por la crítica, no tuvieron el mismo impacto en la taquilla. A pesar de su calidad, no lograron llenar las salas como las secuelas de las franquicias más populares. Lo que nos lleva a pensar: si todo lo que Disney hace está basado en cosas que ya conocemos, ¿realmente le queda algo nuevo para ofrecer?

image.png Disney apuesta por las remakes y las secuelas porque son un éxito seguro. Pero, al hacer esto, se pierde la oportunidad de crear historias originales y frescas para el público.

A lo largo de los años, la gran apuesta de Disney cambió de rumbo. Ahora el foco está más en las plataformas de streaming que en el cine, con Disney+ como la estrella del momento. Claro, la gente sigue pagando la suscripción para ver todos esos títulos reciclados y las series de personajes que ya amaban. Pero, ¿qué pasa con las historias frescas que antes nos tenían enganchados? Ya no parecen ser la prioridad. Y esto es algo que no solo le pasa a Disney, sino también a otros estudios que prefieren ir a lo seguro con secuelas, reboots y remakes. El problema es que si esto sigue, vamos a terminar viendo una película de Aladín 5 o una secuela de La sirenita... ¡y ahí sí que la nostalgia ya no alcanza!

Es difícil no ver que la máquina de hacer remakes y secuelas tiene sus días contados, aunque Disney siga facturando con cada estreno. Lo que está en juego es si van a poder recuperar la magia de antes, cuando las historias no dependían de lo que ya conocíamos, sino de lo que podían crear. ¿El futuro de Disney? Todo indica que va a estar lleno de secuelas y remakes, pero ojalá la creatividad no se quede en el olvido. O por lo menos, que no dejen de sorprendernos con algo nuevo.

-------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Tiene 10 capítulos y es la miniserie que tenés que ver cuanto antes en Netflix

La miniserie de apenas 8 capítulos que no podés dejar de mirar

Tiene 5 capítulos y es la miniserie que todos recomiendan en Netflix

La miniserie de 8 episodios que te atrapa desde el primer momento

La billetera virtual que aumentó su tope a $1 millón y hunde al plazo fijo