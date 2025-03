Bardo con 'Blancanieves': Roces entre las protagonistas y opiniones polarizadas

¿Está buena la nueva Blancanieves? Hay reacciones mixtas

La película, que se estrena oficialmente el 20 de marzo en Argentina, ya tiene sus primeras impresiones, y no todas son malas, aunque tampoco son una lluvia de elogios. Los que la vieron destacan especialmente a Zegler, quien no solamente canta como los dioses, sino que se adueña de su papel de Blancanieves. La crítica es unánime: Zegler es la estrella indiscutida de la película. La canción "Waiting on a Wish" (o "Un deseo en mí" en español) ya está dando vueltas en las redes, y varios dicen que tiene un toque muy emotivo que le da un aire renovado a la historia.