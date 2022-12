Rodrigo De Paul, castigado porque sus hijos no fueron su primera opción

"La nena de De Paul hace más de un día está usando la camiseta de su papá emocionada por volver a verlo y el fue primero a ver a la novia que vio hace menos de dos semanas. CAMI HOMS SACALE TODO", escribió Martina, usuaria de Twitter.

"Qué paja tener hijos c/uno q bancaste 12 años siendo nadie y q cuando se corona campeón del mundo va a verla a la novia (q vió hace dos semanas) antes q a los nenes q estuvieron festejando c/una copa falsa frente a la tele. Amo a Tini. No entiendo a De Paul. Banco a Cami Homs.", escribió Milagro en Twitter.

"te imaginaste tener un novio q bancaste mas de 12 años cuando no era NADIE y ahora lo unico q hace es agradecerle a la nueva, ni siquiera va a ver a los hijos yo se q la vivo mucho con este tema pero cami homs sacale hasta las ganas de respirar el pueblo esta con vos", fue otro de los comentarios en Twitter.

"No importa si Camí Homs estuvo 12 años, si Tini está hace dos meses. Importa que De Paul tiene 2 hijos que dice amar con su vida y no los prioriza. La culpa no es de Tini, no es de Cami. El que es un forro y un mal padre lo es sin importar cuántos años te banco tu ex o tu actual", lo insultaron desde San Luis, por las redes.

"yo en esta banco a cami homs q decirles,mira si voy a dejar q el papá d mis hijos se vaya primero a ver a la novia antes q a los suyos encima q no los ve hace como un mes y a tini la vio allá en qatar(y eso q ella ni hablo)", escribió Karen.

"Al parecer Rodrigo De Paul no solo se separó de Cami Homs sino también de sus hijos, mucho campeón del mundo pero es un padre de mierda digamos todos. Team Cami", tuiteó la usuario Reme.

"No soy madre pero que asco debe ser que el padre de tus hijos que estuvo más de un mes en un mundial sin subir una sola foto de sus hijos y apenas terminan los festejos corre atrás de la novia y no a verlos a ellos, del lado de Camí Homs y ojalá lo haga mierda", lo castigó Pame también desde Twitter.

El reencuentro con Tini Stoessel

tini_y_de_paul_en_qatar_violeta.webp Tini Stoessel festejó a la distancia la victoria de su novio Rodrigo De Paul en la final contra Francia.

El enojo de Camila Homs fue lo que se discutió luego de que el futbolista, al terminar la caravana, decidió ir a reencontrarse con su novia primero.

Sobre el encuentro, en el programa 'LAM' agregaron detalles: "Esto fue esta tarde. Ella está ensayando todos los días en el Campo de Polo montando el nuevo show", comentó Ángel de Brito. Y Estefi Berardi señaló que allí habían muchos fanáticos que le pedían foto al futbolista.

