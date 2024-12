LAM se derrumba: Nueva baja tras la abrupta salida de Fernanda Iglesias

Hace algunas semanas Fernanda Iglesias dejó abruptamente de formar parte de LAM. La panelista mediante las redes sociales explicó el motivo de su salida y Ángel de Brito no dejó pasar que no terminara el mes para dejar de ir y señaló: "Yo la conozco hace 25 años a Fernanda así que nada de lo que haga me va a sorprender nunca porque la conozco mucho".