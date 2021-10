Salen a la luz más secretos de la película de Alec Baldwin

Lo sospechoso es que tanto Halls como Gutiérrez Reed ya habían sido vinculados a quejas por incidentes relacionados con armas en rodajes de películas anteriores, según una compañía de producción y entrevistas con compañeros de trabajo. Pero ni Halls ni su abogado respondieron a las solicitudes de comentarios hechas por WSJ.

set.jpg

En su declaración, Gutiérrez Reed dijo que las armas de fuego siempre se contabilizaron, que nunca vio a nadie disparar balas reales ni lo habría permitido y que "no tiene idea de dónde vinieron las balas reales".

Antes del tiroteo del jueves (21/10), algunos miembros del equipo abandonaron la producción por preocupaciones relacionadas con la seguridad, incluidas las inspecciones de armas y el incumplimiento de los protocolos Covid-19, según Los Angeles Times y otros informes de los medios. Los productores, luchando por reunir un nuevo equipo, trajeron a algunos trabajadores no sindicalizados. Y la filmación se estaba retrasando más porque solo había una cámara disponible.

Antecedentes

En 2019, Halls fue despedido como asistente de dirección del set del drama de la época de la Guerra Civil "Freedom's Path" después de que un disparo accidental de un arma lesionara a un miembro del equipo, dijo la productora Rocket Soul Studios.

También se le suman acusaciones de malos tratos y problemas personales con personas en la producción. Por ejemplo, Halls fue objeto de una queja a un productor mientras trabajaba en "Pure", una película para televisión que Blumhouse Television estaba haciendo para Hulu en 2019. Una persona cercana a esa producción dijo que se presentó una queja contra Halls por su " falta de respeto por el espacio personal ".

En 2012, Allison Leach, diseñadora de vestuario en el set de la película "Zombeavers", dijo que Halls le puso una llave en la cabeza frente a los actores y al equipo. Fingió que era una broma, dijo ella, pero lo encontró humillante y aterrador.

David Halls.jpg David Halls.

Aún así, Halls tenía experiencia de más de dos décadas en la industria, mientras que Gutiérrez Reed era esencialmente una novata. Como cuenta The Wall Street Journal había estudiado con su padre, un veterano armero y dibujante de Hollywood que había consultado en westerns como "Tombstone", pero la joven de 24 años acababa de terminar su primera película como armero en jefe en "The Old Way " protagonizada por Nicolas Cage.

En el set de “The Old Way”, recibió malas calificaciones por su profesionalismo de algunos colegas. En esa película hubo dos incidentes de descargas no anunciadas, incluido uno cerca de Nicolas Cage, quien le gritó a Gutiérrez Reed y se agarró los oídos aparentemente con dolor, según dijeron miembros de la tripulación.

“Nic pasó y estaba enojado. Literalmente dijo: 'Haz un anuncio la próxima vez' ”, dijo Stu Brumbaugh, responsable del equipo de soporte no eléctrico. Otro miembro de la tripulación, el técnico JP Gabriel, a cargo de la iluminación, dijo que Gutiérrez Reed parecía abrumada a veces. “Llevaba todas estas armas, dos debajo de cada axila, tres en sus manos, era como un pulpo con armas”, dijo Gabriel.

El misterio continúa y Alec Balwin tomó la decisión de no actuar, al menos por un tiempo para encontrar la paz en este complicado momento.