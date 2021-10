Alec Baldwin: Increíble que haya muerto solo una persona

No se habían presentado cargos en relación con el incidente, que seguía bajo investigación, según Santa Fe Reporter.

image.png Joel Souza, director de cine, alcanzado por la bala de Alec Baldwin.

Ahora bien, no fue la única falla de seguridad en el lugar.

Antes del tiroteo del jueves (21/10), algunos miembros del equipo abandonaron la producción por preocupaciones relacionadas con la seguridad, incluidas las inspecciones de armas y el incumplimiento de los protocolos Covid-19, según Los Angeles Times y otros informes de los medios.

Las balas fueron disparadas accidentalmente el 16 de octubre por el doble de acción de Baldwin después de que le dijeron que el arma estaba "fría", dijeron al periódico dos de los miembros de la tripulación, que presenciaron las descargas.

La productora de la película le dijo a Deadline en un comunicado que no se le notificó de las quejas oficiales sobre la seguridad de las armas o los accesorios en el set.

"Llevaremos a cabo una revisión interna de nuestros procedimientos mientras la producción esté cerrada", dijo Rust Movie Productions, LLC en un comunicado. "La seguridad de nuestro elenco y equipo es la principal prioridad de Rust Productions y de todos los asociados con la empresa".

La mujer responsable del manejo de armas en el set había aceptado recientemente un trabajo como armera en jefe, y compartió que tenía verdaderas dudas sobre cómo hacer el trabajo.

Hannah Reed, hija del armero de Hollywood Thell Reed, apareció en el podcast "Voices of the West" el mes pasado para hablar sobre sus nuevas experiencias en el negocio. Reed les dijo a los presentadores que acababa de terminar una película del oeste con Nic Cage llamada "The Old Way" y que era su primera vez como armero en jefe en una película.

En una confesión ahora espeluznante, Reed dice sobre el trabajo de Cage: "Sabes, estaba muy nerviosa al principio, y casi no acepté el trabajo porque no estaba segura de si estaba lista, pero haciéndolo fue muy bien".

Al hablar sobre su entrenamiento, Reed les dijo a los presentadores de podcasts que cargar espacios en blanco en pistolas de utilería era "lo más aterrador" para ella, porque no sabía cómo hacerlo, pero era algo que su padre la había ayudado a superar.

La Alianza Internacional de Empleados de Escenarios Teatrales también afirmó que Halyna Hutchins fue asesinada por una munición real, que nunca debería haber estado en un set de filmación, dijo el excineasta y miembro del Equipo Nacional de Tiro de Estados Unidos, Peter Lake.

Tal como se mencionó anteriormente, de acuerdo a lo informado por Los Ángeles Times, “horas antes media docena de trabajadores del equipo de cámara se retiraron del set para protestar por las condiciones laborales".

Los camarógrafos y sus asistentes se sintieron frustrados por las condiciones que rodearon la película de bajo presupuesto, incluidas las quejas por las largas horas, los largos desplazamientos y la espera de sus cheques de pago, según tres personas familiarizadas con el asunto que no estaban autorizadas a comentar

Los protocolos de seguridad estándar en la industria, incluidas las inspecciones de armas, no se siguieron estrictamente en el set "Rust" cerca de Santa Fe, dijeron las fuentes. Al menos uno de los operadores de cámara se quejó el fin de semana pasado con un gerente de producción sobre la seguridad de las armas en el set

Tres miembros de la tripulación que estuvieron presentes en el set de Bonanza Creek Ranch el sábado dijeron que estaban particularmente preocupados por dos descargas accidentales