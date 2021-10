Alec Baldwin: Quién es, películas y su fatal accidente

Sin embargo, Alec Baldwin no es solamente actor. También se licenció en Ciencias Políticas de la Universidad de George Washington, mientras trabajaba como ayudante de camarero.

Si en algún momento me presentara para ocupar algún cargo público, el que me gustaría sería el de gobernador de New York (Alec Baldwin al New York Times) Si en algún momento me presentara para ocupar algún cargo público, el que me gustaría sería el de gobernador de New York (Alec Baldwin al New York Times)

Años más tarde, Baldwin se metió en el Arte Dramático y comenzó ejerciendo en el teatro, para luego aterrizar en Hollywood donde hizo una exitosa carrera.

El actor también es conocido por haber estado casado con la actriz Kim Basinger hasta 2002, con la que tuvo una hija.

En 2012, el actor se volvió a casar, esta vez como con Hilaria Thomas, una relación de la que salieron otros seis hijos.

¿Qué películas ha hecho Alec Baldwin?

El mayor de los hermanos Baldwin aterrizó en la gran pantalla con películas como 'Forever Lulu' o 'Beetlejuice'.

Años después, Alec Baldwin participó en las comedias románticas 'Notting Hill' o 'A Roma con amor' del director Woody Allen.

También es conocido en España por haber rodado la película de Santiago Segura, 'Torrente 5'.

Precisamente, Baldwin explotó su faceta de comediante en '30 rock', una serie basada más en las bromas banales detrás de los escenarios que en "Saturday Night Live".

Jack Donaghy's Life Lessons | 30 Rock

En los últimos años, Alec Baldwin ganó reconocimiento por la interpretación que hizo del expresidente de EE.UU., Donald Trump.

Asimismo, ha participado en las últimas entregas de 'Misión Imposible', de Tom Cruise, y sin ir muy lejos, también es productor del rodaje en el que ocurrió el accidente.

Accidente de tiro: ¿Qué pasó con Alec Baldwin?

Tal como informamos en Urgente24, Alec Baldwin manipuló un arma real sin saberlo en el set de Rust y mató accidentalmente a la Directora de Fotografía, Halyna Hutchins.

El actor tenía que grabar una escena con un arma de fogueo que resultó estar cargada de verdad.

La tragedia ocurrió en un rodaje de película, en el rancho Bonanza Creek en Santa Fe, Nuevo México, Estados Unidos. La directora Halyna Hutchins llegó herida de gravedad al Hospital de la Universidad de Nuevo México, donde finalmente falleció.

¡¿Por qué me han dado una pistola lista para disparar?! (Alec Baldwin, según el sitio Showbiz 411) ¡¿Por qué me han dado una pistola lista para disparar?! (Alec Baldwin, según el sitio Showbiz 411)

El director del film, Joel Souza, también fue herido en el set. Sin embargo, según la actriz Frances Fisher, el hombre ya habría salido del hospital.

La producción de la película se encuentra detenida y comenzaron las investigaciones para aclarar el inédito hecho.

El coproductor de Rust declaró:

La producción ha sido interrumpida por ahora. La seguridad de nuestro elenco y de nuestro equipo es nuestra mayor prioridad.