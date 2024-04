Reconocida vedette liquidó a Jesica Cirio: "Se hace la señora"

"A mí me dijo 'decile que no me conoces'. No te atiende el teléfono, no te sigue. ¿Te olvidas como yo...? Yo me acuerdo, yo la hice conocida. Y ahora yo le digo 'che, a ver, preséntame un contacto'. ¿Te crees que me va a hablar? Se hace la señora", lanzó fulminante. "A mí me dijo 'decile que no me conoces'. No te atiende el teléfono, no te sigue. ¿Te olvidas como yo...? Yo me acuerdo, yo la hice conocida. Y ahora yo le digo 'che, a ver, preséntame un contacto'. ¿Te crees que me va a hablar? Se hace la señora", lanzó fulminante.

image.png

“Y, aparte, se quiere hacer la otra cuando todo el mundo sabe lo que hizo toda su vida. Y hoy es quien es. Después fue hábil, con muchas cosas, para hacer muchos negocios, como verán”, culminó tajante. Mientras que, los presentadores del programa, incluyendo a Ana, hermana de Lali Espósito, y Cami Mayan, no pudieron evitar cubrirse el rostro ante las contundentes declaraciones de la actriz dirigidas a la famosa modelo.

Sin embargo, tal como se mencionó previamente, esto podría considerarse información pasada, ya que no es la primera vez que Ritó ataca de esta manera a Jesica Cirio. Remontándonos al año 2020, María Eugenia se expresó de manera igualmente impetuosa durante una entrevista en el programa de Marcelo Polino, donde expresó lo siguiente: “Ella se hizo conocida por mí, por haber estado conmigo y con mi marido. ¡Ahora se hacen todas las señoras!”.

“Me parece que se portó mal porque se olvida de quién es, de dónde vino y las cosas que hizo. Todo el mundo sabe perfectamente quién es Jésica Cirio. ¿Ahora es la señora de quién?”, añadió.

“Yo la llamé para hablar por teléfono, si te cortan el rostro me parece que está meando fuera del tarro. ¿Saben lo bueno de todo esto? Yo le mando un mensaje a Tinelli y me lo responde”, remató. “Yo la llamé para hablar por teléfono, si te cortan el rostro me parece que está meando fuera del tarro. ¿Saben lo bueno de todo esto? Yo le mando un mensaje a Tinelli y me lo responde”, remató.

