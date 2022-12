Qatar: Famoso cantante confirmado para el show de cierre

Además de los shows, en el acto de cierre se realizará la presentación del Mundial 2026, que será en Canadá, México y Estados Unidos.

Cabe recordar la polémica que existe en cuanto a las participaciones artísticas en Qatar. En la ceremonia de apertura reconocidos famosos rechazaron ser parte del mismo, como Rod Stewart y Dua Lipa, entre los más resonantes.

Quienes declararon no formar parte rechazando la cultura y las leyes de Qatar, denunciando la violación a los derechos humanos, a las mujeres, a la comunidad LGBTQ+.

Una de las canciones oficiales del Mundial de Qatar 2022 es 'Hayya Hayya', interpretada por Aisha, David Adeleke - más conocido como Davido - y Trinidad Cardona, tres artistas muy reconocidos.

David Adeleke, el cantante y compositor nigeriano formará también parte del show de clausura, por lo que se espera que el tema suene en vivo antes de la gran final entre Argentina y Francia.

Hayya Hayya (Better Together) | FIFA World Cup 2022™ Official Soundtrack