Preocupación por la salud de Pepe Cibrián: "Está hospitalizado"

La furia de Pepe Cibrián contra los Martín Fierro de Teatro

Es preciso recordar que hace algunos días Pepe Cibrián hizo explícito su enojo tras no ser invitado en los Martín Fierro de Teatro.

En diálogo con el ciclo televisivo Puro show, el director teatral expresó: “No pude verlo, lamentablemente, pero estaba muy ilusionado. El Martín Fierro es un premio con décadas de trayectoria, que siempre ha valorado, o en general lo ha hecho, a figuras emblemáticas y a programas estupendos que hoy ya no están porque no hay ficción en la Argentina”.

"Me sorprendió. Yo no cobro por sentarme en una silla, ni pretendía que me dieran ningún galardón", continuó con indignación el actor.

Y luego sumó indignado: “Que me invitaran obviamente no me lo merezco. Lo veré por YouTube. Dios quiera que, en algún lugarcito de la historia, quede constancia de que formé parte del teatro argentino".

