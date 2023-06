Premio Earthshot de William: Galardón al medioambiente

What is The Earthshot Prize?

Lo interesante radica en que ello no es un mero galardón, sino que el dineral de obsequio permite a los emprendedores ambientales materializar su 'iluminación ecológica'. Un claro ejemplo de ello es el caso de Rodrigo García González, fundador de Notpla, empresa sustentable que produce envases de algas (con sede en Londres), quien ganó en el 2022 el premio Earthshot en la sección “construir un mundo sin desechos”.

image.png William con Rodrigo García González (derecha) y Pierre Paslier (izquierda)

Esta pionera idea de botellas sin plástico en Notpla, nació cuando González asistía al Imperial College de Londres, y mientras dialogaba con su ex compañero y actual socio comercial, Pierre Paslier.

Como consumidor, estás rodeado de plástico, pero no sabes de dónde viene ni adónde va ese plástico. No sabes el costo del plástico, los costos reales, tampoco y cómo va a nuestro aire, a nuestra agua, a nuestros océanos o cuánto estamos subsidiando al plástico hasta cierto punto

Así, los envases Notpla son comestibles o pueden ser compostados al ser biodegradables. Además no sólo producen botellas de algas sino también sobres -para condimentos, agua o alcohol-, film para envolver productos y cajas en reemplazo de las bolsas del súper.

