Negocio para 2: Gracias a L-Gante, Dakota Gotth, amiga de El Dipy, a la fama

"Me quedé en mi casa para estar tranquilo y seguían apareciendo quilombos. Todos los días tenía que aclarar cosas".

“La separación nuestra fue más que nada saturación, creo yo. No tuvimos ningún problema, engaño o infidelidad. Tranquilamente, si le ponemos onda, vuelve a estar todo de 10”.

“Ella tiene ahí problemas legales que resolver, y también se mezcla un poco con todo el circo. Le aconsejo que lo serio tiene que tratarlo seriamente y dejar de lado lo otro”.

“Si no se puede estar juntos, tenés que desear lo mejor igual y querer que la otra persona esté bien”.

Ok. ¿Y entonces? Ahí aparece alias Dakota Gotth. Mejor expresado: regresa a escena Dakota, a quien L-Gante frecuenta desde hace años.

Rumbo a Mar del Plata, abordó un vuelo privado junto a su media hermana Samira Porsi y la mencionada compañera de cita, autopercibida “amante de las aventuras y nuevas experiencias”, con más de 170.000 seguidores en Instagram y 288.000 fans en TikTok, que ahora crecerán.

En una entrevista de mayo de 2023 que le hizo @Federikita para el 'club del perreo' @blackcream.ok (TikTok), todo indica que hablar no es el fuerte de Dakota Gotth.

Pero ella intenta la ironía.

En cualquier caso, el éxito está asegurado. La historia de L-Gante con Wanda Nara quedó atrás, y la acción se trasladó a Dakota, que suma ávidos internautas en OnlyFans. También intenta demostrar que, con ambición, ella escala otras ligas.

En X, Fede Flowers explicó: "En Julio del 23' quiso llevarla a Mallorca, se conocen hace +2 años".

Según Flowers, "Wanda la odia porque a Elián le encanta. Este viernes se juntan de nuevo”.