Nancy Dupláa sugirió usar "inteligencia emocional" ante los ataques de Milei

En primer lugar el diseñador de moda cargó directamente contra la nueva generación de artistas y dijo sin rodeos: "Todos espantosos". "Acá en Argentina está radicado el reggaetón y el mal gusto. La mediocridad, el populismo, el kirchnerismo y toda la mierda esa", añadió visiblemente enojado.

Luego, contó que es amigo del Presidente y se metió de lleno en la interna contra las intérpretes. Asimismo, en defensa del economista, aseguró que cobraban "sobrecitos" y las tildó de "imbéciles". "Las detesto", sumó.

Al respecto del comportamiento del economista y cómo le afecta el enfrentamiento dijo: "No le importa un carajo. Él se divierte. Él es histriónico y es impetuoso. Pero no, no le importa. Tiene cosas más importantes que hacer".

