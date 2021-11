Ella me seguía gritando y ahí empecé a gritar yo. ‘A mí no me grites porque no me grita ni mi mamá’, me dijo. A lo cual respondí: ‘Estuvo mal tu mamá, dos gritos te tendría que haber pegado, así saliste. En todos lados están diciendo que sos pu… y para mí sos mala persona, y de eso no se vuelve. Le cagaste la vida a Tobal, le cagaste la vida a Pampita, le cagaste la vida a Wanda y a unos cuantos más que tengo data y no se sabe, ¿no te da vergüenza? No fuiste al velorio de tu papá, te peleaste con Gimena Accardi porque no la acompañaste con la muerte del hermano de Nico Vázquez Ella me seguía gritando y ahí empecé a gritar yo. ‘A mí no me grites porque no me grita ni mi mamá’, me dijo. A lo cual respondí: ‘Estuvo mal tu mamá, dos gritos te tendría que haber pegado, así saliste. En todos lados están diciendo que sos pu… y para mí sos mala persona, y de eso no se vuelve. Le cagaste la vida a Tobal, le cagaste la vida a Pampita, le cagaste la vida a Wanda y a unos cuantos más que tengo data y no se sabe, ¿no te da vergüenza? No fuiste al velorio de tu papá, te peleaste con Gimena Accardi porque no la acompañaste con la muerte del hermano de Nico Vázquez

CHEQUEADO! Cuatro botineras le hablaron a Wanda por videos sexuales que La China mandó a sus parejas

La hipocresía de Yanina Latorre

Mil disculpas pero Yanina Latorre no se hizo conocida por ser la esposa del ex futbolista, Diego Latorre. ¿Ella no es una botinera? ¿Por qué ella no lo es y las otras sí lo son?

Lo cierto es que Yanina Latorre es tan botinera como las otras chicas que ahora están en pareja con otros deportistas. De hecho, la panelista de LAM es tan pero tan botinera que ni siquiera utiliza su nombre de soltera ya que adoptó el apellido de su marido (Latorre) y así es conocida actualmente en el mundo de los medios.

Además, con qué cara ella decide ventilar la vida amorosa -pero privada- de los demás si cuando pasó todo el escándalo entre Diego Latorre y Natacha Jaitt se la pasó llorando por todos los canales de televisión y pidió que la dejaran tranquila. Incluso, se la agarró con la propia Natacha por difundir información sobre los encuentros íntimos que tuvo con el ex futbolista de Boca, Racing y la Selección Argentina. Ahora ella hace lo mismo

María Eugenia China Suárez tendrá sus errores y ella deberá ver si decide o no seguir por este camino que podría manchar su carrera pero su reclamo es justo: Sólo pide privacidad. Fueron casi 4 semanas en donde su nombre era el principal tema de discusión en Los Ángeles de la Mañana.

Resulta extraño que Yanina Latorre no cumplas con el pedido de la actriz cuando, el año pasado, gritó a lo cuatros vientos para que los medios dejaran en paz a su hija, Lola Latorre, quien se la vio de clandestina en clandestina cuando regía el confinamiento estricto impuesto por las autoridades.

Cuidado Yanina, que todo vuelve...