Investigan a Yanina Latorre y Ángel de Brito por fotos hot

Las fotos quedan que recibieron Icardi y enfurecieron a Wanda: Las ven en vivo y las angelitas heladas

Miriam Lewin dijo en conversación con TV Pública: "Se trata de violencia digital y mediática. Aunque esto no constituye todavía un delito, las organizaciones feministas lo caracterizaban como amenaza y eso sí constituiría un delito (...) esto no corresponde desde el punto de vista moral ni legal".

Wanda, "China" y la violencia mediática

Esto constituye un ejercicio de violencia de género digital, simbólica y mediática que transgrede la ley 26.485 (Ley de Protección Integral a las Mujeres) y los pactos internacionales de derechos humanos.

La presentación de la denuncia la hicieron varias organizaciones, entre ellas: Grupo Ley Olimpia Argentina, Red de Abogadas Feministas, Organización Gentic. También hubo denuncias de particulares.

Hemos recibido un reclamo por parte de un grupo de organizaciones feministas y también de una particular (...) hay que destacar que en la Constitución la correspondencia es inviolable y cuando se investiga algo que tiene que ver con el interés público siempre se advierte lo siguiente: un intercambio de mensajes no se puede publicar sino que tiene la autorización de una de las dos partes.

Aunque durante los siguientes días se tendrá especial atención al contenido de LAM, también al que repliquen los demás programas y canales de televisión con respecto al tema del momento. Esto tendrá el objetivo de frenar cualquier acto de violencia simbólica y digital que envuelva a las figuras de esta historia.

Ángel De Brito ya había comentado el día miércoles que no le importaba mucho la notificación de la China Suárez. Entre ironías había comentado: "no pudimos dormir" .

Lo cierto es que LAM e Intrusos no fueron los únicos en dedicar programas enteros al Wandagate, también así lo hicieron los demás programas de la primera y segunda mañana. Y también Marcelo Tinelli.

Showmatch La Academia ha recibido durante estos días la visita de Yanina Latorre. La panelista se apersonó específicamente para hablar con Marcelo Tinelli sobre la polémica del momento y dar, de primera fuente, testimonio de la palabra más buscada: Wanda Nara.

Las redes se ocupan de Yanina Latorre

En Twitter, muchos recordaron el momento difícil que le tocó atravesar a Yanina Latorre cuando su marido, Diego Latorre, quedó envuelto en la escandalosa aventura con Natacha Jaitt.

En ese momento, Yanina Latorre manifestó la maldad de los medios por acosar a su esposo y ponerlo en el centro del huracán. Afligida, la mujer del ex jugador exigió que se deje de abusar la intimidad de su familia.

Hay como un ensañamiento y dijimos basta, por eso decidimos hacer la denuncia. Hay como un ensañamiento y dijimos basta, por eso decidimos hacer la denuncia.

https://twitter.com/Jul_0_01/status/1450978000372129792 Yanina Latorre cuando tiene un problema pic.twitter.com/1vvBquJx9N - Julieta (@ Jul_0_01) 21 de octubre de 2021

https://twitter.com/RugbierZN/status/1451037706256060416 Yanina Latorre salio muy sueltita de cuerpo amenazando a la China Suarez con publicar audios y fotos intimas de ella en tv. Pero cuando pasaba al reves y era al marido al que le pasaba decia esto .... La China también tiene una familia e hijxs chiquitos pic.twitter.com/tnMBIpZVYF - Pedro (@RugbierZN) 21 de octubre de 2021

https://twitter.com/_camireyna/status/1451342390908923906 Yanina Latorre 2017 pidiendo privacidad porque le fueron infiel



Alsa Yanina Latorre ventilando la infidelidad de Wanda pic.twitter.com/cCsfthULuY - (@_camireyna) 22 de octubre de 2021

Habrá que ver cómo continúa la polémica y cuál será la medida de los programas de televisión como LAM e Intrusos ante este llamado de atención.