La China Suárez pierde patrocinios tras el 'Wanda Gate'

La China Suárez en el último tiempo había sido convocada por una mega plataforma, que no voy a nombrar, y hay un sector de esa plataforma llamado 'compliance', que se juntó para ver el perfil de las actrices convocadas. Cuando este grupo, que baja y sube el pulgar para decidir quien esta y quien no, vio el resumen de la vida personal de la China Suárez, sobre todo el 'Pampita Gate', bajaron directamente a la actriz de la convocatoria

image.png Multitalent Agency, empresa argentina de influencers.

Mientras que avanzan los rumores, más parece sufrir la artista internacional argentina. Lo único cierto, es que desde los medios solo manejan la crisis desde el lado femenino, no generan controversia desde el lado del jugador, Mauro Icardi.