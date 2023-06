Morena Rial con más verborragia y lapidaria con su madre

Luego, la hija de Rial metió más embrollo al revelar una anécdota un poco más trivial, pero que a ella la ofuscó en plena infancia: “Yo no quiero poner a la mamá de uno de los mejores amigos… Se llama Paola, ella pueda afirmar las cosas que mi viejo me decía, los dos no me dejaban ver Floricienta ni la televisión”.

Como si fuera poco, la conductora de A la Tarde le preguntó sobre los dichos de Silvia D'Auro de por qué eligieron vivir con Rial, que según D'Auro era porque el actual conductor de Argenzuela no les ponía límites, pero Morena la desmintió por completo y contó que le "sacaba toda la ropa, pasaba cera caliente y quemaba" a propósito.

