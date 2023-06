Morena Rial manguea "algo para que empiece a facturar"

Toda su vida me quiso agarrar desde el lado de la plata, pero a mí no me importó nunca la plata. A mi padre no le gusta nada de todo lo que me rodea. Mi papá hace muchos llamados para que yo no esté en programas, me consta. Tengo la lengua muy filosa y digo cosas de las que no me arrepiento. Si yo hablo de más, me tratan de loca y me internan Toda su vida me quiso agarrar desde el lado de la plata, pero a mí no me importó nunca la plata. A mi padre no le gusta nada de todo lo que me rodea. Mi papá hace muchos llamados para que yo no esté en programas, me consta. Tengo la lengua muy filosa y digo cosas de las que no me arrepiento. Si yo hablo de más, me tratan de loca y me internan

morena-rial-jorge-rial-2-jpg..jpg

Por otro lado, Morena hizo alusión al dramático episodio que vivió en 2018, cuando Jorge la internó en una clínica psiquiátrica:

Luis Ventura fue el único que estuvo. Jorge me internó, me durmieron y me llevaron. Me hicieron pasar por loca. Nunca recibí un diagnóstico

Además, si bien la joven le pidió a su papá que la dejara "en paz" para ser libre y feliz, manifestó que Rial tampoco la apoya en sus proyectos, y se niega a trabajar como empleada de un comercio supermercado:

https://twitter.com/elejercitodelam/status/1665800457376223232 "Yo no voy a ir a trabajar a un supermercado. No me criaron para eso"

Morena Rial filosofa contemporanea. #LAM pic.twitter.com/eOgI3MgG3I — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) June 5, 2023

Le pedí que me ponga una estética con máquinas y no me la quiso poner. Para que yo empiece a facturar, porque yo tampoco voy a ir a trabajar a un supermercado, no hay forma, no me crió para eso. Él no me crio para que vaya a laburar a un supermercado, siempre me dio lo mejor, y no me va a rebajar

A su vez, expresó sus ganas de hablar con Daniel Vila para entrar al Bailando 2023:

Necesito hacer mi camino, bien o mal lo voy a hacer. Me las voy a rebuscar

