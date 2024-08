Marvel y Sony se la juegan con Kraven: ¿Otra decepción en puerta?

El universo Spider-Man de Sony sigue expandiéndose (lamentablemente)

A pesar del flojo recibimiento de "Madame Web" a principios de este año, Sony no baja los brazos. Para 2024 tienen programados dos estrenos más del universo Marvel: "Venom: The Last Dance", que cerrará la trilogía de Tom Hardy, y "Kraven the Hunter".