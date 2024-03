María Eugenia Ritó se quebró en medio de una nota al recordar sus adicciones

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/AmericaTV/status/1768321449968779432&partner=&hide_thread=false María Eugenia Ritó habla de su pasado en #Intrusos



"Una vez la empleada me encontró tirada en el piso"

"Con las adicciones la pasé muy mal"

"Estuve muchas veces internada"



Con lágrimas en los ojos y visiblemente emocionada se refirió a cuando era una de las figuras del espectáculo. "Caerte y volverte a levantar es muy difícil", apuntó y sumó: "Yo no me podía levantar de la depresión. Es muy difícil estar tirada en la cama y no poderse levantar".