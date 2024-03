El infierno de Daniel Osvaldo: Contó que sufre depresión

"Quiero hacer este video para aclarar algunas cosas sobre mi vida. Estoy bastante desesperado y no la estoy pasando nada bien. Tengo la necesidad de hablarlo", lanzó el ex jugador. Según relató, sufre de "falta de autoestima y depresión".

Según sostuvo en el video -que fue publicado poco antes de las 6 de la mañana de este jueves 14/3- muchas veces no quiere ni "levantarse de la cama". "Vuelvo a caer en la autodestrucción por enojo, y eso destruye a la gente a mi alrededor. Prácticamente vivo solo, encerrado", aportó.

image.png Osvaldo en días de Boca Juniors.

Pablo Daniel puso el grito en el cielo y explicó el porqué de su accionar:

Lo cuento porque creo que es la única manera en que pueda salir es que realmente se entere la gente de lo que me está pasando. He caído en adicciones muy feas, que me hicieron alejarme de gente que quiero mucho. Me hace no tener ganas de compartir cosas con mis hijos Lo cuento porque creo que es la única manera en que pueda salir es que realmente se entere la gente de lo que me está pasando. He caído en adicciones muy feas, que me hicieron alejarme de gente que quiero mucho. Me hace no tener ganas de compartir cosas con mis hijos

Este miércoles (13/3), Urgente24 levantó la noticia de la ruptura entre Osvaldo y la periodista Daniela Ballester.

Fueron aproximadamente cuatro meses de romance. Sin embargo, Osvaldo, al igual que en sus relaciones anteriores, le juraba amor eterno a través de posteos en sus redes sociales.

image.png

Con eso dicho, el ex deportista no evitó referirse a su separación en el video que colgó en las social media.

"Las decisiones que tomo en mi vida que no están bien, el enojo que tengo con el mundo, tienen que ver con mi falta de autoestima, mi depresión. Estoy haciendo un tratamiento psiquiátrico, con medicaciones, pero es difícil. Me aíslo de la gente que quiero y me cuesta mucho salir adelante", remarcó.

"No me quiero victimizar, quiero obligarme a no caer en los mismos errores. Y siento que si todos lo saben, no me voy a poder escapar y ojalá pueda volver a ser el de antes algún día. Nada mas", cerró.

Embed “Daniel Osvaldo”



Por su dramático pedido de ayuda: “Vengo a contarles que sufro depresión, y eso me ha llevado a caer en adicciones como el alcohol y las drogas. Mi vida se me está yendo de las manos….”. pic.twitter.com/38YRSjPHhR — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) March 14, 2024

