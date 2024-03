Juan Cruz Komar cruzó a Patricia Bullrich por los narcos de Rosario

"Creo que visibilizado el tema ya está. Por ahí en estos últimos años teníamos el elefante dentro de la habitación y sabíamos que el problema estaba, pero se miraba al costado; y tuvo que pasar una situación esta semana donde trabajadores completamente ajenos a hechos delictivos sufrieron con la pérdida de su vida. Parece que tuvo que suceder eso para que tomemos dimensión de lo profundo de esta crisis", planteó el ex Talleres de Córdoba.

image.png Bullrich recibió a las fuerzas federales en Rosario este martes (12/3).

Juan Cruz Komar, defensor de Rosario Central, se distanció de las medidas de intervención de Bullrich. "Creo que es un trabajo que requiere que todo el arco político, ciudadano y social esté unido y busque una solución", aseguró, y además sentenció:

No me parece que con un show represivo se pueda solucionar y tiene que haber un compromiso de todos para desentramar una organización delictiva que como dije antes tiene tentáculos en un montón de rubros No me parece que con un show represivo se pueda solucionar y tiene que haber un compromiso de todos para desentramar una organización delictiva que como dije antes tiene tentáculos en un montón de rubros

Embed “No me parece que con un show represivo esto se pueda solucionar, tiene que haber un compromiso de todos” Komar #Rosario #Central pic.twitter.com/gqCTfmcgJx — InfoCanaya 7 (@InfoCanaya) March 12, 2024

