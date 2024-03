Champions League: Inter con ventaja, Dortmund y PSV parejos

image.png

De Paul, una da las cartas del Atlético en mitad de cancha.

Dortmund-PSV

Esta es una de las series más parejas por el resultado de la ida, empate 1 a 1. Pero en la vuelta el favorito es el conjunto alemán, ya que es local y superior a su rival.

El Dortmund llenará su estadio y el Signal Induna Park será el hervidero que nos tiene acostumbrados para los partidos importantes del “Negriamarillo”. Además, su DT, Edin Terzi, prepara un partido con su equipo volcado al ataque y siendo protagonista, ya que sabe que está ante la inmejorable chance de liquidar todo en casa y pasar a la siguiente ronda.

Los jugadores del Dortmund se preparan para el duelo ante PSV.

En la Bundesliga, el Borussia Dortmund marcha 4º con 47 unidades y ocupando el último puesto de Champions League, pero el Leipzig lo sigue de cerca y está a solo 1 punto.

El PSV manda cómodo en la Eredivise, la primera división de los Países bajos, ya que le lleva 10 puntos al segundo, el Feyenoord, pero sabe que en Europa no es lo mismo. Ahí no va de banca sino de punto y rara vez es favorito por eso debe trabajar el doble, y el 1 a 1 en el partido de ida por los octavos de final de la Champions League no lo favoreció, ya que fue local. Ahora deberá pensar estratégicamente muy bien el partido para no estar fuera de competencia en pocos minutos.