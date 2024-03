Pablo Javkin sobre el terror en Rosario: "Es inédito lo que está pasando"

En base a eso señaló que la situación "requiere de otras respuestas, distintas, sobre todo en los aspectos de inteligencia criminal, el trabajo con fiscales y la Justicia pero, sobre todo, el refuerzo de inteligencia carcelaria".

Asimismo, el intendente de Rosario manifestó que "existe una incidencia organizativa de grupos que hoy están privados de la libertad" y que la situación no solo se da "en cárceles provinciales sino también en las federales".

En ese sentido, remarcó la necesidad de poner el acento en la prevención ya que "En el caso del playero, la intención de una persona de entrar a una oficina y dispararle a otra dos tiros, requiere para su prevención inteligencia previa. Y eso hay que reforzarlo con la presencia en calle. Que la cárcel no domine la calle implica fortaleza en la inteligencia criminal penitenciaria y mayor despliegue en calle".

Para ejemplificar, citó un concepto de Bullrich: "Tenemos que ir al hormiguero en general, no ir hecho por hecho".

image.png Rosario sufre los asesinatos a inocentes.

El temor en Rosario

A partir de la conmoción que atraviesa Rosario, el titular del Palacio de los Leones intentó calmar las aguas y expresó que "hay que tratar de ir normalizando la actividad de la ciudad con la prudencia del caso, porque amenazas como las que hemos vivido en este tiempo, no recuerdo que se hayan vivido en Argentina".

Posteriormente analizó que los ataques "están apuntados a los servicios básicos" pero que "lo terrible son las pérdidas de las vidas humanas y un complemento de amenazas sobre ligas deportivas, escuelas. Hay un intento de paralizar todo. Hay que tener prudencia hasta que no se tenga acomodado un despliegue como el que se está construyendo. Pero frente a esto no se puede reaccionar como siempre, porque es evidente que se ha cruzado una raya más. Y eso debe tener una respuesta firme del Estado y una decisión de no aflojar, de no negociar".

Por su parte, fue consultado sobre los motivos de esta ola de violencia e hizo referencia a que son las respuestas a las medidas que tomó Pullaro en el sistema penitenciario.

"Eso tuvo un reflejo. Ese reflejo alteró negocios y vino la reacción. No es que antes no tuvimos hechos violentos. Tuvimos niños muertos, tuvimos a Jimmy Altamirano asesinado, no es una metodología nueva. Lo que es nuevo es que presumen de acuerdos entre las bandas y la puntualización de los ataques", concluyó.

