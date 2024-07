Leuco ya fue: Sofía Martínez a los besos con ex Gran Hermano

Sofi Martínez a los besos con ex ganador de Gran Hermano

Según aseguraron en LAM, el magazine de Ángel De Brito por América TV, quién estuvo a los besos con la periodista deportiva fue Marcos Ginocchio. “Él es Marcos Ginocchio. No va a hablar. Ella no es la China Suárez. Ella es un poquito más grande. Ella es muy bonita, es influencer y tiene profesión. No es actriz, no es modelo, no es deportista. Tampoco es Sofía ‘Jujuy’ Jiménez”, sostuvo Ángel De Brito.