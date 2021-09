La Uno: Leonor Manso y Ángela Leiva hartas de las críticas

En el ciclo de entrevistas "Por si las moscas" (La Once Diez/Radio de la Ciudad), contó que su personaje se inspiró en una mujer de 60 años que vive en la villa y que “es una capa”.

Durante la charla se alegró de poder participar del proyecto de Adrián Suar y habló sobre la gran relación que generaron con sus compañeros.

“Es muy lindo ir a grabar, la pasamos muy bien y aparecen muchos actores jóvenes”, comentó.

Para nada ajena a las críticas que recibió La Uno sobre su retrato de la pobreza, Leonor Manso decidió ponerse firme en defensa de la novela de El Trece:

Son resentidos, nada les gusta. No tiene nada que ver. No es un romanticismo. Fuimos a grabar varias veces a la villa, y yo creo que reproduce muy bien el programa el mundo que se vive Son resentidos, nada les gusta. No tiene nada que ver. No es un romanticismo. Fuimos a grabar varias veces a la villa, y yo creo que reproduce muy bien el programa el mundo que se vive

Su coestrella, Ángela Leiva, también fue invitada al programa radial para hablar sobre su experiencia en La Uno.

Ángela y su defensa a La Uno

“Yo sentía que Gina estaba muy dentro mío y sentía que no se me hacía difícil de hacer de una mina de barrio, porque soy de barrio”, expresó Ángela Leiva sobre su papel dentro de La Uno.

Gina volvió al barrio luego de haber estado un tiempo en la cárcel y se enfrenta al proceso de denunciar a su novio por haberla violado. Para Ángela Leiva, este personaje representó todo un desafío.

En cuanto a las críticas que recibió la producción de El Trece, la actriz no se guardó nada. Algo indignada pero orgullosa por su trabajo en La Uno, expresó:

"Nosotros somos jodidos como críticos, yo soy espectadora de muchas novelas, somos jodidos siempre con las ficciones nacionales. En Avenida Brasil había pobreza y ricachones y a todos les gustaba, critican esta serie y Avenida Brasil que también hablaba de los pobres, no dijeron nada"

Y continuó:

"Yo me crie en un barrio popular, sé lo que es la pobreza. La gente se queja porque a veces cuesta ver la realidad y, ¿por qué está mal contar una historia de amor en una villa? Creo que lo que molesta es la cruda realidad. No se está romantizando la villa, se está contando amor en la villa. Si siempre se contaron historias de amor de ricachones”

Ángela Leiva y Leonor Manso no fueron las primeras en salir a defender a la telenovela de El Trece. Entre los actores que se expresaron al respecto se encuentran Gonzalo Heredia, Esteban Lamothe y Agustina Cherri.

Tanto Heredia como Lamothe recibieron muchos golpes por sus habilidades como artistas y el último, quien interpreta a un cura villero, fue el foco de cientos de memes. Sin embargo, se lo tomó con mucha liviandad y admitió divertirse viendo las ocurrencias de los usuarios.