La sentida reflexión de Lizy Tagliani sobre la libertad sexual

Por otro lado, Lizy Tagliani también hizo una contundente publicación en su cuenta personal de Instagram, en la que tiene más de 6.000.000 de seguidores, con la que rápidamente generó repercusión entre sus fanáticos.

Mediante una imagen retro en la que aparece rapada con cara de sorpresa y sin maquillaje. “Me veo y me mente juega a escribirme a mi misma”, comenzó expresando en el extenso mensaje en el que hizo hincapié sobre la libertad y la decisiones que fue tomando a lo largo de los años.





"Me veo y me mente juega a escribirme a mi misma; Nunca me importo llevar el corte adecuado a mi rostro, ni la ropa acorde al sexo con el que nací, ni la dieta q según revistas de moda harían verme mejor, ni hacer aquello que según expertos en televisión decían q hay q hacer y lo repetían en cada programa. Escuche experiencias y consejos ajenos mientras mi mente planeaba todo lo contrario. Me arrepentí, me felicite. Desde q tengo recuerdos escuche vi y leí contradicciones, lo que hace bien hoy hace mal mañana y viceversa. Y asi vivi y seguire viviendo... siempre fui acorde a como me sentía, viví de acuerdo a lo que podía, me reprimí, me revelé, me equivoqué luego también acerté. Cuando creí hacer cosas bien, me di cuenta q estaban mal. Llore un fracaso q luego me hizo feliz y me decepcionó una felicidad q luego me hizo llorar. Pero si de algo estoy segura es q cada decisión lleva mi firma. Y si a alguien debo reprocharle algo es a mi misma."