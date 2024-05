El rotundo análisis de Ricardo Mollo sobre "la política del amedrentamiento"

Ricardo Mollo criticó la falta de reconocimiento a Ricardo Iorio

El martes (28/05) se llevó a cabo la entrega de los Carlos Gardel 2024, la gala que premia y destaca a los artistas nacionales.

Luego de la ceremonia la hija de Ricardo Iorio se volcó a las redes sociales para criticar a la organización por no haber homenajeado a su padre.

Desde el programa de streaming le consultaron a Ricardo Mollo por qué cree que no se lo reconoce y contestó: "No sé por qué. Porque fue un tipo muy valioso, un gran escritor".

"Me acuerdo de una frase de él que me dijo: 'Yo escribo cosas a la noche que a la mañana las quemo", recordó y posteriormente imitándolo agregó que a su vez le reveló: "Se me aparecen mil infiernos".

