ESTÁ ARRASANDO

La miniserie de pocos capítulos que se convirtió en la más vista de Netflix

Netflix hizo todo bien al incorporar esta miniserie de pocos capítulos en su plataforma. En cuestión de días arrasó en el ranking.

08 de agosto de 2025 - 08:48
Una miniserie de Netflix que todos están viendo.

Netflix sigue sorprendiendo con sus estrenos y esta vez incorporó una miniserie que da de qué hablar. Se trata de una producción bastante jugada, para mayores de edad y con escenas muy fuertes. La misma trepó en el ranking de las más vistas de la plataforma.

Si ya no sabés qué mirar en Netflix, entonces tenés que darle una chance a esta miniserie que recién se acaba de estrenar y ya está siendo furor en la plataforma. La misma se define como un thriller erótico, con lo cual llama poderosamente la atención de los usuarios.

image

La miniserie que arrasa con todo en Netflix

Hablamos de la serie Pecados inconfesables, la cual se estrenó este año y ya causa furor en Netflix. Con 18 episodios es de las series que no querés dejar de ver ni tampoco perderte de nada. Posee una trama sumamente interesante.

La misma está protagonizada por Zuria Vega y Erik Hayser. Llama la atención la trama tan audaz, además de las escenas que sin duda causan impacto. La historia sigue a Helena Rivas, una empresaria que está atrapada en un matrimonio con Claudio Martínez. Este es un magnate muy poderoso y abusivo, quien la controla también ejerce violencia psicológica contra ella.

Helena comienza un vínculo con Iván, un escort que intenta ayudarla a grabar a Claudio en una situación que no le conviene. Sin embargo, las cosas se salen de control cuando este último desaparece. Una historia llena de giros y muchísimo por ver.

