La miniserie de pocos capítulos que se convirtió en la más vista de Netflix

La misma está protagonizada por Zuria Vega y Erik Hayser. Llama la atención la trama tan audaz, además de las escenas que sin duda causan impacto. La historia sigue a Helena Rivas, una empresaria que está atrapada en un matrimonio con Claudio Martínez. Este es un magnate muy poderoso y abusivo, quien la controla también ejerce violencia psicológica contra ella.