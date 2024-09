La fascinante serie de un caso real que te atrapará en 10 episodios

image.png Tom Holland encarna a Danny Sullivan, un personaje basado en Billy Milligan que, al igual que él, comete una serie de delitos atrapado en otras identidades psíquicas.

La miniserie se basa en la vida de Billy Milligan, un hombre que en 1977 fue detenido por delitos graves, como el secuestro y la violación de tres mujeres, pero que durante su evaluación psicológica se diagnosticó que padecía trastorno de identidad disociativo (DID), una condición que le producía múltiples personalidades. Si bien "The Crowded Room" no logró captar la aprobación de la crítica, el interés del público por el caso real y la actuación de Holland mantuvieron viva la conversación, e incluso se habla de una posible segunda temporada.