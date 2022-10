¿Kanye West terminó su carrera? Adidas le suelta la mano

Yeezy fue una gran ayuda para que la marca alemana superara por lejos a su principal rival -Nike- en Estados Unidos. Aunque según estimaciones de la consultora Telsey Advisory Group, la línea deportiva del rapero equivaldría un 7% de los ingresos totales de Adidas.

Tras los dichos antisemitas por parte de West la marca no dudó a la hora de poner fin a la relación y manifestarse en contra. Las ventas y la producción de los productos de la marca Yeezy fueron detenidos, al igual que los pagos al rapero y a sus empresas, según publicó CNN.

Si bien aún no trascendieron las cifras oficiales, Adidas aseguró que dicha medida le costará una pérdida de alrededor de US$246 millones en sus ventas en lo que resta del año.

¿El fin de la carrera de Kanye West?

Adidas no es la única marca en cancelar a Kanye West:

Balenciaga y Vogue cortaron públicamente sus lazos la semana pasada.

El pasado lunes, la agencia de talentos CAA dejó a West como cliente .

. Las cuentas de Twitter e Instagram del rapero también fueron suspendidas.

Kim Kardashian no se quedó atrás y rompió el silencio frente a los comentarios de su ex esposo. "El discurso de odio nunca está bien ni es excusable. Me uno a la comunidad judía y pido que la terrible violencia y la odiosa retórica hacia ellos lleguen a su fin de inmediato”, compartió en Twitter.

