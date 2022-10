"La plataforma de libertad de expresión incancelable pionera del mundo", como se autodenomina Parler, está ocupando el puesto 108 entre las apps de noticias de la tienda de aplicaciones yankee, IOS, según lo reveló Data.ai.

La casa matriz de Parler, Parlement Technologies, y Kanye West (o Ye) llegarían a un acuerdo en el cuarto trimestre de este 2022, según lo indicó la propia empresa. "Ye (Kanye West) está haciendo un movimiento innovador en el espacio de los medios de libertad de expresión y nunca más tendrá que temer ser eliminado de las redes sociales", sentenció la compañía, y agregó que el rapero y diseñador de moda "demuestra que está un paso por delante de la narrativa mediática heredada".

No obstante, los usuarios de Parler, BitChute, Gab, Gettr, Rumble, Telegram y Truth Social corresponderían a un 6% del total de adultos-usuarios de redes sociales, siendo una minoría, según un informe del Pew Research Center. De un total de 10.188 sujetos encuestados, solo el 38 % conocía la existencia de Parler, y a su vez, los ciudadanos que utilizaban las red sociales anteriormente mencionadas, lo hacían por tener “ideas a fines”, según lo informó Pew Research Center.

Por lo tanto, al no ser una red social influyente y de gran alcance como Twitter, no inclina la balanza política y social, ni tiene mucha injerencia en el ámbito público. “Eso es realmente una gota en el océano”, explicó Dan Wang, profesor de estrategia en la Escuela de Negocios de Columbia, al New York Times. “Kanye West es una persona rica y tiene muchos recursos, pero no en la escala de poder comprar plataformas de redes sociales realmente influyentes”, concluyó Wang.

Indignación de los Floyd

La presentación pública por parte de Kanye West de su línea de moda en Paris, marca Yeezy, en la Semana de la Moda (04/10) indignó a la comunidad afrodescendiente y a famosas personalidades como Jaden Smith. Una frase “White Lives Matter” en buzos y remeras de Yeezy, reconvirtió el emblema de la lucha afro “Black Lives Matter” (las vidas negras valen la pena) en alusión a la persecución policial injustificada, mencionado anteriormente por Urgente 24, y ello condujo al rapero y diseñador de ropa al “ojo de la tormenta”.

Ahora bien, West alias Ye, en el podcast de Drink Camps, el fin de semana pasado (15/10/22), aseguró que Floyd -el joven “negro” brutalmente asesinado a golpes por policías en USA- había muerto por abuso de fentanilo. “Ni siquiera estaba en su cuello”, dijo Kanye West, en referencia a la rodilla del oficial Chauvin, declarado culpable de homicidio culposo en segundo grado, asesinato en segundo grado y asesinato en tercer grado.

Ello provocó una indignación en la familia Floyd. Ante ello, el abogado Lee Merritt y representante de los Floyd, anunció en su cuenta de Twitter que se hallan analizando iniciar acciones legales contra el rapero estadounidense. “Si bien, no se puede difamar a los muertos, la familia de George Floyd está considerando demandar por las declaraciones falsas de Kanye sobre la forma de su muerte. Afirmar que Floyd murió por fentanilo y no por la brutalidad establecida penal y civilmente socava y disminuye la lucha de la familia Floyd”, sentenció el magistrado.

