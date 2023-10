Jesica Cirio arruinada por el secreto que reveló su padre

El vínculo entre Jesica Cirio y su papá no es nada bueno. Hace años que no se ven ni tampoco hablan entre sí, a pesar de los escándalos que azotaron la vida de la conductora de La Peña de Morfi. Este mismo habló junto a Ulises Jaitt de un tema muy delicado para su hija, el cual no le gustó para nada a la famosa.