J Balvin: lo tachan de racista y misógino por "Perra"

Ver a un latino blanco como J Balvin, pasear a dos mujeres negras con una correa, como perros en el video de "perra" no me cuadra bien ...

Parecido a la conquista española en Cartagena.

¿Por qué no lo arrastran?

¿Racismo donde? ¿Discriminación donde? ¿Cual es el mensaje al mundo? pic.twitter.com/GYYegPm5ct

- Alberto Díaz (@AlbertoDiazCOL)